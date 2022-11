Con l'accensione dell'albero in piazza Roma ha preso il via BiAnconatale, la kermesse che accompagnerà il periodo delle festività con un ricco calendario di eventi fino all'8 gennaio

ANCONA – Corso gremito ad Ancona da migliaia di persone che con il naso all’insù e i cellulari in mano hanno assistito all’accensione dell’albero di Natale in piazza Roma. Ha preso il via così BiAnconatale la kermesse che accompagnerà il periodo delle festività con un ricco calendario di eventi fino all’8 gennaio.

L’evento-show organizzato dal Comune d Ancona e condotto da Maurizio Socci, ha catturato l’attenzione di grandi e piccoli, che sono rimasti davanti all’abete per assistere all’esibizione dei due big anconetani: i cantanti Cecilia Sordoni, più volte a fianco del tenore Andrea Bocelli, e Lorenzo Bon, interprete dei successi di Frank Sinatra.

Un Natale che segna «il ritorno alla gioia e alla magia di questa festa» ha detto la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, affiancata dagli assessori, sottolineando che «è una grande boccata di ossigeno per tutti noi. I problemi ci sono, inutile nascondercelo, e continueranno ad esserci anche dopo il Natale, ma l’augurio vero, di cuore, a tutti noi e a tutti voi è di poter, almeno in questi giorni, vivere una atmosfera di festa, di calore, di accoglienza che il Natale dam, perché ci aiuterà ad essere più forti».

Durante lo show, dopo l’esibizione di Cecilia Sordoni, a sorpresa un videomessaggio di Andrea Bocelli che con la moglie Veronica Berti, originaria di Offagna, ha inviato il proprio augurio per le festività. Nel monitor sono scorse le immagini della ABF, Andrea Bocelli Foundation, che ha contribuito a importanti realizzazioni nelle zone colpite dal sisma del 2016 e che aveva sostenuto un progetto di didattica a distanza al Salesi di Ancona.

Nel centro storico del capoluogo, vestito a festa, con le luminarie che rendono la città più suggestiva, ad animare piazza Cavour e corso Garibaldi sono i tradizionali mercatini di Natale nelle casette di legno. Per la gioia dei bambini, ma anche di tanti genitori, svetta maestosa davanti alla statua di Cavour la ruota panoramica e dall’altro lato della piazza la pista di pattinaggio sul ghiaccio, subito gremita dagli appassionati del pattinaggio con lo stivaletto su lama.