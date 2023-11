Bando ricerca innovazione, finanziati 254 progetti. Sostegno alle imprese, 91milioni per accesso al credito

ANCONA – Sono 254 i progetti finanziati dalla Regione Marche nell’ambito del bando ‘ricerca innovazione’ da 45milioni per il quale hanno presentato domanda 433 imprese per 110milioni (più del doppio rispetto alle risorse previste). I dati sono stati illustrati dall’assessore con deleghe economiche Andrea Maria Antonini. L’assessore ha evidenziato che il bando ricerca e innovazione svilupperà investimenti per 190milioni di euro, un «record assoluto per la regione». L’assessore ha ricordato che la Regione anche in questo bando ha dato l’indirizzo alle imprese di sostenere il welfare aziendale «uno degli obiettivi che ci siamo dati come assessorato», tanto che sono 134 le imprese che attiveranno anche misure dio welfare aziendale.

Una commissione vaglierà tutte le richieste arrivate e la Regione mettrà a disposizione ulteriori 10-14 milioni di riserva per lo scorrimento della graduatoria». Intanto mentre alcuni bandi sono in chiusura altri nuovi sono in dirittura d’arrivo. L’assessore in particolare ha ricordato che nella giornata di oggi è in chiusura il bando di sostegno alle pmi artigiane per l’ammodernamento tecnologico, mentre scadrà la prossima settimana il bando per l’ammodernamento delle pmi.

L’assessore ha ricordato il pacchetto da 91milioni per favorire l’accesso al credito delle imprese marchigiane attraverso garanzie e abbattimento dei tassi di interesse. Un pacchetto deliberato alcuni mesi fa dalla giunta regionale i cui bandi dovranno uscire nei prossimi mesi.

Le risorse provengono da diverse misure – ha ricordato Antonini – e all’interno ci sono anche 10milioni destinati alle imprese agricole, una assoluta novità». L’assessore ha sottolineato che quella dell’accesso al credito è una delle richieste più frequenti avanzate dalle imprese.

In arrivo un nuovo bando da oltre 2milioni, ha annunciato, per le cooperative e l’artigianato tipico e tradizionale. Il pacchetto da 91milioni invece genererà investimenti «cinque volte maggiori» ha annunciato Antonini, spiegando che è in dirittura d’arrivo anche un ulteriore bando da 28milioni per l’innovazione delle imprese. L’assessore ha ricrdato che le Marche sono tra le prime regioni in Italia per le start up innovative questo «dimostra una grande vitalità giovanile».

Sul fronte energetico è attivo un bando da 14milioni per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, mentre un ulteriore bando da 4milioni in arrivo sosterrà le imprese nell’efficientamento energetico. «C’è grande soddisfazione – ha detto – ci stiamo muovendo su tutto il sistema dei bandi».