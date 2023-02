ANCONA – «A livello tecnologico implementeremo il parco macchine per renderlo più efficiente ed efficace rispetto ai bisogni della popolazione», sul fronte del personale sanitario l’obiettivo è quello di «stabilizzare». Così il neo direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, Armando Gozzini. Lo abbiamo incontrato a pochi giorni dal suo insediamento alla guida del più importante polo sanitario della regione.

«Siamo in una fase di verifica dell’assessment tecnologico interno» ci ha detto, «c’è già un ottimo livello», ma «stiamo preparando un piano di sostituzione di diverse macchine», come risonanze e tac. In linea generale «quest’azienda è ben organizzata, anche se in questo momento soffre la presenza di diversi cantieri».

E proprio sul fronte dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale Salesi, in via Conca a Torrette, ha spiegato che «è previsto un inizio cantiere» nel medio termine, nell’arco di qualche settimana, qualche mese, «il piano operativo lo dobbiamo affrontare in questi giorni».

Una azienda, ha detto, «che è considerata già una eccellenza, quello che dobbiamo cercare di fare è mantenere questo aspetto» e «fare il nostro mestiere affinché il territorio faccia al meglio il suo mestiere». «Dobbiamo ricondurci – ha spiegato – insieme alla politica regionale al vero ruolo che ha un’azienda di questo tipo. Dobbiamo anche sostenere e contribuire allo sviluppo della sanità territoriale creando un link di rapporto con le reti cliniche e di portare anche il nostro brand e il nostro know how sul territorio».