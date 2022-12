Il fatto è accaduto ad Ancona. L'uomo in sella al bolide ricevuta la comunicazione di decurtazione dei punti ha dichiarato che alla guida c'era una donna ma dalla foto era evidente che si trattava di uomo

ANCONA – Supera i limiti di velocità in moto e viene fotografato dall’autovelox, ma all’atto di dichiarare chi era in sella al bolide indica che alla guida c’era una donna. La Polizia Locale di Ancona però lo ha scoperto e denunciato alla Procura della Repubblica.

È accaduto in via Flaminia, la strada che dalla stazione ferroviaria di Ancona conduce a Falconara. L’uomo a bordo di una moto di grossa cilindrata aveva superato il limite di velocita mentre percorreva via Flaminia dove è posizionato un autovelox fisso che lo ha immortalato mentre guidava.

Un superamento, quello dei limiti di velocità, che ha fatto scattare la decurtazione dei punti con conseguente dichiarazione dei dati del conducente a cui applicare il provvedimento. L’uomo però ha indicato che in sella alla moto c’era una donna.

Un particolare che deve aver fatto insospettire la Polizia Locale, anche perché dalla foto risultava evidente che alla guida del mezzo c’era un uomo. Gli agenti di Polizia Locale di Ancona hanno provveduto a convocare il proprietario della moto e la firmataria della dichiarazione, una sua conoscente.

Scoperta la falsa attestazione, il conducente della moto messo di fronte all’evidenza dei fatti ha ammesso le sue responsabilità ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona.