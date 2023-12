Ancona, nel weekend “Aspettando il Natale a Varano” in bus navetta

ANCONA – Aspettando il Natale a Varano 2023: sabato 2 e domenica 3 dicembre scatta la festa nel borgo anconetano animato dal mercatino natalizio con bancarelle, stand gastronomici e la casa di Babbo Natale. Mentre la città si accende con “Ancona che brilla”, la frazione che sarà raggiungibile quasi esclusivamente con i bus navetta gratuiti che partiranno dal parcheggio dello stadio del Conero, anche durante la partita Ancona-Pontedera in programma alle 18.30 di sabato 2 dicembre, sabato e domenica si respirerà aria natalizia anche a Varano. Stamattina la presentazione dell’iniziativa nella sede della Croce Gialla che collabora fattivamente all’organizzazione della due giorni pre-natalizia.

«Questa manifestazione è nata a Varano sedici, diciassette anni fa – spiega Michele Miccini, consigliere del comitato manifestazioni varanesi – quando c’era bisogno di riparare il tetto della parrocchia che cascava a pezzi. Allora tutto in una piccola stanza con una bancarella, poi nel tempo s’è evoluta, e quest’anno ci saranno circa quaranta espositori che sono organizzazioni di volontariato o scuole oppure hobbisti. Moltre bancarelle sono della nostra organizzazione e il ricavato andrà devoluto in beneficenza. Aspettando il Natale a Varano 2023 è organizzato dal comitato manifestazioni varanesi insieme alle persone di Varano, dalle due società di mutuo soccorso presenti a Varano, dalla parrocchia San Pietro Martire con don Fausto, e tra i vari enti che ci sostengono ci sono AnconAmbiente, che ci offre il servizio gratuito di raccolta dell’immondizia sia al sabato sia alla domenica, il Comune che ci ha permesso di organizzare questo evento e naturalmente la Croce Gialla che ci da una grandissima mano da tanti punti di vista, ma anche il Parco del Conero con cui stiamo cominciando una collaborazione. Gli stand gastronomici sono la nostra forza, le cuoche sono quelle che tutti conoscono per il festival del dialetto di Varano e che ringraziamo sentitamente, le cucine saranno aperte dalla mattina fino alla sera tardi e prepareranno un sacco di cose buonissime. In mezzo al paese le famose zeppole di Varano, diventate ormai un’istituzione. Poi lo stand con salsicce, panini, pomodori arrosto, il bar sempre aperto e, novità, uno spazio che sarà trasformato in pub, con birra alla spina, piadine e quant’altro».

«Le navette partiranno la mattina alle 9.20, la prima, ini orario continuato ogni dieci minuti dal parcheggio dello stadio del Conero e arrivano in piazzetta a Varano, fanno avanti e indietro tutto il giorno, sono gratuite e saranno in funzione anche e nonostante la partita dell’Ancona di sabato pomeriggio, con un servizio d’ordine che indicherà la strada per le navette alle persone che vorranno venire a Varano. Invitiamo le persone a non venire tutte al pomeriggio, negli orari di massimo afflusso, ma di sfruttare tutte le ore della giornata, alla mattina come al pomeriggio. Gli eventi per bambini e grandi ci saranno tutto il giorno e gli stand saranno sempre aperti. Quest’anno abbiamo anche creato tazze personalizzate che saranno in vendita al prezzo di cinque euro e che speriamo, oltre a portare a casa un bel ricordo della manifestazione, ci aiutino a contenere l’uso della plastica e la conseguente produzione di immondizia».

«La casa di Babbo Natale – aggiunge Francesco Giovagnoli, coordinatore dei volontari della Croce Gialla – sarà ospitata in uno spazio che ci hanno riservato gli abitanti di Varano. Lì allestiamo una stanza per Babbo Natale che sarà presente sia sabato sia domenica. Ci saranno anche dei nostri volontari che faranno da truccabimbi e da animatori. Come associazione viviamo di immagine e il fatto di essere presenti ovunque, indipendentemente da donazioni o altro, ci fa piacere, d’altra parte anche noi apparteniamo alla storia della città, un po’ come il paese di Varano. Ci sarà la possibilità per tutti i bambini di consegnare la letterina per Babbo Natale in un’apposita cassetta delle lettere. Noi pubblicheremo sui nostri canali social queste letterine, spesso molto simpatiche e talvolta anche commoventi, perché negli ultimi anni ci sono state richieste davvero particolari, non solo di regali materiali. Ovviamente ci saranno anche i nostri mezzi di soccorso che faranno assistenza sanitaria per tutta la durata dell’evento». Babbo Natale è un veterano della manifestazione: «Ormai faccio parte dell’arredamento di Varano – conclude Babbo Natale Fabio Micheli – e lo faccio con molto piacere, visto che sono volontario della Croce Gialla da oltre dieci anni. Ma quando si parla di bambini e di stare in mezzo alla gente mi viene ancora più facile essere presente, sono Babbo Natale da parecchi anni, e lo faccio con grande soddisfazione. Raccolgo sempre tante richieste che qualche volta, in certe situazioni, sono davvero commoventi e fanno riflettere».