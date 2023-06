Ancona, arresto per furto aggravato: una 30enne tradotta a Villa Fastiggi

Si tratta di una 30enne italiana che sarebbe stata in preda ad una crisi forse provocata dall’assunzione di stupefacenti. Agli accertamenti di rito la ragazza è risultava essere gravata da un ordine di carcerazione per furto aggravato

ANCONA – Una donna di 30 anni è stata arrestata dagli agenti delle Volanti di Ancona. Nel corso della serata di ieri i poliziotti sono intervenuti in via Benedetto Croce dove era stata segnalata una donna in evidente stato di esagitazione. Giunti sul posto gli agenti hanno identificato la donna, una 30enne italiana che sarebbe stata in preda ad una crisi forse provocata dall’assunzione di stupefacenti.

Ad allertare i soccorsi la sorella della donna. I poliziotti considerate le condizioni della donna hanno chiesto l’intervento del personale medico, giunti sul posto per le prime cure.

Agli accertamenti di rito la ragazza è risultava essere gravata da un ordine di carcerazione per furto aggravato. Tratta in arresto, è stata trasportata presso l’ospedale regionale di Torrette, scortata e piantonata dai poliziotti.

Nel corso della mattinata di oggi, terminati gli accertamenti sanitari la donna è stata portata in Questura per gli atti di rito e poi tradotta presso la Casa Circondariale di Pesaro – Villa Fastiggi.