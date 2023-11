Aperture straordinarie in Questura, 700 passaporti pronti e non ritirati

ANCONA – Proseguono le aperture straordinarie dell’Ufficio Passaporti della Questura di Ancona tutti i giovedì anche per il mese di novembre per garantire a chi ne ha bisogno il passaporto. Con l’occasione la Questura fa sapere che sono circa 700 i passaporti pronti per essere consegnati ai richiedenti, i quali però non si sono mai recati presso l’Ufficio Passaporti a ritirare il titolo abilitativo all’espatrio richiesto.

La Questura invita i cittadini che lo hanno richiesto e ai quali è stato comunicato l’avvenuto rilascio del titolo a recarsi tempestivamente presso lo sportello per il ritiro. Per altro tra i 700 passaporti pronti risultano in giacenza da oltre 2 anni circa 50 passaporti.

Il sabato mattina è possibile recarsi allo sportello Passaporti per il ritiro anche senza appuntamento. Resta garantita la procedura di urgenza (per motivi di salute, lavoro, studio, turismo).