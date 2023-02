La donna si trovava in via Simeoni, quando un uomo l'ha raggiunta alle spalle e con un gesto repentino le ha strappato la borsa dalla spalla

ANCONA – La polizia della Questura di Ancona indaga per rintracciare il responsabile di uno scippo avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì ad Ancona. Vittima una donna di 74 anni che si trovava in via Simeoni, quando un uomo l’ha raggiunta alle spalle e con un gesto repentino le ha strappato la borsa dalla spalla.

Sul posto sono intervenute immediatamente le Volanti e la Squadra Mobile che hanno affidato la signora alle cure di personale sanitario.