Arriva l’Anticiclone Africano, temperature 6 gradi sopra le medie. Passerini: «Marche a rischio approvvigionamento idrico in estate»

ANCONA – Aria di primavera nelle Marche. L’Anticiclone africano sta portando caldo e temperature leggermente sopra le medie che nei prossimi giorni potranno salire ulteriormente. Mentre il Nord del Paese negli ultimi giorni è stato flagellato dal maltempo che ha portato piogge torrenziali, le quali hanno causato frane, nelle Marche invece «c’è un deficit pluviometrico importante» spiega il professor Giorgio Passerini, docente di Fisica Tecnica Ambientale dell’Università Politecnica delle Marche.

Il professor Giorgio Passerini

«Veniamo da un inverno caratterizzato da scarsissime precipitazioni – dice – tanto che l’indice delle precipitazioni standardizzate per i primi tre mesi del 2024 risulta a cavallo tra ‘severamente siccitoso’ ed ‘estremamente siccitoso’ (dato Assam). Nel solo mese di marzo si sono persi quasi ¾ di pioggia, e se la situazione dovesse continuare in questa maniera in estate rischiamo problemi di approvvigionamento idrico nelle Marche».

Il vento degli ultimi giorni ha contribuito ad «asciugare ulteriormente un suolo già secco e la forte insolazione che avremo nei prossimi giorni con l’Anticiclone Africano tenderà ad essiccarlo ulteriormente». Intanto però è scomparsa la caligine che ha caratterizzato le giornate di Pasqua e Pasquetta a causa «di una intrusione molto importante di polveri sahariane, per l’effetto combinato di particelle di sabbia e nubi di condensazione di aerosol. Polveri che sono giunte fin quasi in Svizzera».

Nei prossimi giorni ci attendono «temperature sopra le medie stagionali anche di 5-6 gradi ed oltre, poi dall’inizio della prossima settimana si tornerà nella norma, ma per la pioggia bisognerà attendere ancora e mettere in conto di annaffiare gli orti ad aprile», spiega il prof Passerini, precisando che farà pi caldo lungo le aree interne delle Marche.

Con l’Anticiclone Africano è previsto anche un innalzamento della temperatura del mare, che già registra valori sopra le medie stagionali del periodo arrivando a toccare i 15.7 °C di temperatura massima nel mese, registrata il 21 marzo 2024.