Amministrative, Schlein ad Ancona: «In questa coalizione c’è la risposta giusta» – VIDEO

ANCONA – «Abbiamo bisogno di una amministrazione guidata da una persona competente, appassionata e determinata che possa fare la differenza: sono molto felice di essere qui a sostenerla». Con queste parole la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein ad Ancona ha lanciato la volata finale alla candidata a sindaco della coalizione di centrosinistra Ida Simonella con ‘Progetto Ancona’.

Gremito il Teatro delle Muse, con i circa 1.200 posti disponibili tutti esauriti. In prima fila schierati i vertici regionali del partito, con in testa la segretaria regionale Chantal Bomprezzi, dal gruppo assembleare dei dem ai parlamentari ed ex parlamentari del Partito Democratico, dalla sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, giunta al termine del suo mandato, al primo cittadino di Pesaro Matteo Ricci, solo per citarne alcuni.

Diversi i temi toccati da Schlein, nel rush finale della campagna elettorale, da quelli nazionali come il Pnrr, alla mobilitazione contro il caro affitti degli studenti universitari in alcune città italiane, fino al Dl Lavoro, che secondo la dem aumenta la precarietà».

In un passaggio del suo intervento Schlein è entrata nel merito delle questioni ambientali locali, come l’Area Marina protetta, sul quale la sinistra si è divisa, spiegando «siamo impegnati a cercare di migliorare la sostenibilità, investire molto sui terreni dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, non entro sulle questioni locale su cui ci confronteremo con le altre forze a livello nazionale, io sono qui a sostenere una candidata che ha dimostrato grande impegno sia sul versante delle politiche ecologiche, del rilancio economico, del lavoro di qualità e di quelle sociali».

«A volte ci sono coalizioni più larghe, a volte diverse – ha aggiunto – ma in questa squadra, in questa coalizione c’è la risposta giusta, perché non dobbiamo mai dimenticare che gli avversari sono la destra che in questo momento sta colpendo le fasce più fragili della nostra comunità».

La candidata a sindaco Ida Simonella ha attaccato il centrodestra che punta a chiudere il cerchio della filiera Governo – Regione – Ancona capoluogo, spiegando «non mi sono piaciute affatto le parole che ho sentito in questi giorni: ‘la conquista, la liberazione, andiamo a prenderci la città, liberiamo la città’. Ancona è stata liberata 79 anni fa, come tutte le città italiane, dal nazifascismo e siamo liberi di decidere. Non siamo la figurina di un album da completare – ha detto – non siamo un trofeo di caccia da portare sull’altare del centrodestra. Siamo una città libera che decide e che è artefice del proprio futuro e così sarà». Simonella si è infine detta sicura che «Ancona andrà a votare e che voterà il centrosinistra».