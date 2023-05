Amministrative, Schlein ad Ancona: «Simonella visione di futuro che tiene insieme sociale, lavoro, rilancio economico e clima»

La leader del Partito Democratico Elly Schlein in Piazza Roma per la chiusura della campagna elettorale della candidata sindaco Simonella ha parlato del Pntrr

ANCONA – «La candidatura di Simonella esprime una visione di futuro che tiene insieme la questione sociale, del lavoro di qualità, del rilancio economico della città e anche la questione climatica». Lo ha detto la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein ad Ancona all’evento di chiusura della campagna elettorale della candidata sindaco Ida Simonella.

In Piazza Roma, gremita per l’occasione, erano presenti, tra gli altri la segretaria regionale del Pd Chantal Bomrpezzi, la ex parlamentare Alessia Morani, il capogruppo in Consiglio regionale del Pd Maurizio Mangialardi insieme ad altri consiglieri del gruppo assembleare, il coordinatore regionale di Articolo Uno Massimo Montesi. Ad aprire gli interventi sul palco Bomprezzi, seguita dall’ex rettore Univpm Sauro Longhi con cui Simonella ha formalizzato un apparentamento.

Capogrossi e Morani Carancini, Morani e Mastrovincenzo

La leader del Partito Democratico ha parlato con i giornalisti di «una coalizione larga» che la candidata a sindaco «ha saputo costruire, con una proposta che tocca un tema che ci è molto caro, quello del Pnrr, degli investimenti che l’amministrazione uscente è riuscita a portare su Ancona, più di 60milioni di progetti concreti costruiti anche nell’ascolto delle parti sociali e delle categorie economiche».

Progetti che per Schlein «bisogna poterli portare avanti» e l’auspicio espresso dalla segretaria nazionale dei dem è stato «quello di portare avanti una amministrazione che sta già realizzando quattro nuovi nidi, che per noi sono fondamentali perché riducono le diseguaglianze e aiutano le famiglie a conciliare meglio i tempi di vita e di lavoro e sostengono anche l’occupazione femminile».

E ancora sul tema del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha sostenuto che «bisogna sostenere le amministrazioni locali che spesso da sole non ce la fanno a attuare gli ambiziosi progetti del Pnrr: serve avere le competenze, le professionalità, serve avere il personale per attuare questi progetti e soprattutto serve che il governo venga a riferirci in parlamento quali sono le modifiche di cui parlano da mesi senza che ancora nessuno le abbia viste, questo sta facendo tardare i progetti e rischia di far mancare l’appuntamento dell’Italia con la storia».

L’ex rettore Univpm e professore di Robotica Sauro Longhi

La candidata sindaco, ripercorrendo le ultime due settimane prima del ballottaggio che si terrà domenica 28 e lunedì 29 maggio, ha sottolineato l'apertura verso i candidati sindaco che sono rimasti fuori all'esito del primo turno ed ha aggiunto «siamo contenti che ci siano dei segnali di avvicinamento, l'ultimo oggi da parte del coordinatore provinciale dei 5 Stelle che ha fatto una dichiarazione di apprezzamento anche alla scelta che abbiamo fatto di avere in squadra il professor Longhi, un segnale di attenzione alle competenze e alla visione strategica che sicuramente ha una persona del suo spessore e l'idea di una visione progressista nuova per la città».