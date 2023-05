Amministrative Ancona, Acquaroli: «Per la prima volta la coalizione di centrosinistra non è in prima posizione»

ANCONA – Quello di Ancona è un risultato «sicuramente molto importante, però sappiamo che è un risultato parziale, per parlare di risultato storico vorremmo vedere quello che succederà tra due settimane». Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a margine del Consiglio regionale sull’esito delle elezioni amministrative nel capoluogo di regione, dove si andrà al ballottaggio il 28 e 29 maggio, quando sarà sfida tra Daniele Silvetti (candidato sindaco della coalizione costituita dai partiti di centrodestra e liste civiche) e Ida Simonella (candidato sindaco della coalizione costituita dai partiti di centrosinistra, Pd, Azione e Italia Viva, e liste civiche).

Un risultato «che per la prima volta non indica la coalizione uscente di centrosinistra in prima posizione» evidenzia il governatore, puntualizzando che «il ballottaggio, è completamente una sfida nuova, che dovrà vedere un dibattito tra le varie aree interessate, che potranno poi dare il risultato finale fra 15 giorni».

Un ballottaggio che secondo Acquaroli «si prevede molto combattuto» come già ci si aspettava «ben prima del risultato di ieri». L’auspicio espresso dal governatore è stato quello «che la città possa utilizzare questi 15 giorni per riappassionarsi ai programmi, e per riappassionarsi e riappropriarsi di una partecipazione democratica». Per quanto riguarda l’affluenza, che ad Ancona si è attestata al 54,94% degli aventi diritto, in lieve crescita rispetto al 2018, questa «è un po’ sotto la media, però credo che sia stato comunque un primo turno con sei candidati sindaco, che hanno espresso la loro programmazione e la loro proposta per la città».