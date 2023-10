Ancona, gli amici di Lollo e le sue poesie sulla malattia: «Insieme contro i tumori del sangue»

Lo spettacolo che andrà in scena allo sperimentale è organizzato dalla Sulvic. Arte, musica e teatro a sostegno della ricerca scientifica

ANCONA – Gli amici di Lollo allo sperimentale per sostenere la fondazione Farinelli. Appuntamento il 27 ottobre, alle 20.45, al teatro sperimentale di Ancona, in via Redipuglia. Arte, musica e teatro a sostegno della ricerca scientifica.

Che poi, a dirla tutta, erano anche le passioni di Lorenzo, morto a soli 31 anni, nel 2019, a causa di un linfoma non Hodgkin a grandi cellule di tipo B. Per lui, a ridosso della diagnosi, si mobilitò il mondo dello sport e dello spettacolo, con appelli – tra i tanti – dell’ex schermitrice jesina, Elisa Di Francisca e dell’attore Christian De Sica.

A nulla è servita la raccolta fondi, a quei tempi. Ora, invece, un barlume di speranza, per chi deve fare i conti con questa patologia, c’è. «La ricerca scientifica sta dando i suoi frutti, ma ci vuole tempo per raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati. Per questo, è importante continuare a sostenerla», fa notare Amalia Dusmet, mamma di Lollo e presidente della fondazione Farinelli.

Un’organizzazione, la sua, da anni al fianco dei malati di tumore del sangue. Negli anni, la mamma e il papà di Lollo hanno dato vita a svariati eventi per raccogliere i fondi e la cittadinanza si è dimostrata sempre propensa a dare il proprio sostegno.

Come si spera succederà venerdì 27 ottobre. Lo spettacolo che andrà in scena allo sperimentale è organizzato dalla Sulvic (con il patrocinio del Comune di Ancona), l’associazione culturale legata ai primi due impresari del rock, Mario Vico e Vittorio Sulpizi.

A guidarla, oggi, ci sono i figli di coloro che scoprirono – tra gli altri – Adriano Celentano e curarono gli interessi di Gianni Morandi, Gino Bramieri, Patty Pravo e tanti altri. Note, parole, gesti, movimenti e suggestioni per una serata che vedrà sul palco proprio gli amici del medico e attore anconetano, Lorenzo Farinelli.

Un giovane Morandi coi figli degli impresari del rock, Vico e Sulpizi

Il pubblico assisterà all’alternarsi di artisti, attori e musicisti con un unico nobile obiettivo: raccogliere fondi per sostenere i progetti promossi dalla Fondazione Lorenzo Farinelli in ambito onco-ematologico.

La prima parte, presentata da Matteo Magnarelli (MMag Comunicazione) assieme a Dusmet, sarà incentrata sui meravigliosi scritti di Lollo. Il giovane amava infatti non solo la recitazione e la musica, ma anche le poesie. Le sue sono componimenti che raccontano la vita prima e durante la malattia attraverso metafore e immagini emotivamente nitide, che grazie ad alcuni straordinari interpreti diventeranno vere e proprie rappresentazioni teatrali.

La regia è di Elena Galassi, una delle più care amiche di Lollo. Ci saranno attori e musicisti, assieme all’illustratore Nico Tamburo, che ha condiviso tantissimi momenti con Lorenzo. Poi, sarà la volta della sand artist Paola Saracini che realizzerà illustrazioni con la sabbia in continua trasformazione.

Quindi la musica, per una seconda parte tutta da applaudire con il concerto degli Opera Pop e di Mario Rosati (presenta il giornalista Luca Guazzati). Ingresso: 15 euro. Il ricavato sarà integralmente destinato alla fondazione Lorenzo Farinelli. Prevendite disponibili a breve alla biglietteria del Teatro delle Muse di Ancona e online su Vivaticket (qui tutte le informazioni non appena disponibili).