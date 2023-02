Alluvione, si cerca ancora Brunella Chiù: in corso lo svuotamento dei laghetti a Trecastelli

ANCONA – I vigili del fuoco di Ancona sono al lavoro a Passo Ripe di Trecastelli per lo svuotamento dei laghetti che si sono formati in seguito all’alluvione del 15 settembre. La zona è quella dove era stato ritrovato il corpo del piccolo Mattia Luconi, la più giovane delle 12 vittime accertate dell’alluvione che ha devastato il senigalliese, causando danni ingenti e una persona tuttora dispersa.

Ed è proprio qui che vigili del fuoco e volontari della protezione civile stanno cercando ancora una volta il corpo di Brunella Chiù, la donna di 56 anni di cui ormai da più di cinque mesi non c’è traccia. La donna era stata travolta mentre era in auto con la figlia dalla furia dell’acqua ma mentre il corpo della 17enne era stato trovato pochi giorni dopo, e anche la carcassa dell’auto era stata rinvenuta più a valle, Brunella non è stata ancora ritrovata.

Riprese le ricerche di Brunella Chiù (foto Protezione Civile Ostra Vetere)

Si cerca quindi nuovamente anche nei laghetti per escludere la possibilità che il corpo della donna possa essere finito proprio in queste pozze d’acqua create dall’esondazione del Nevola. Uno di questi laghetti è largo una cinquantina di metri circa ed è profondo qualche metro, ma l’acqua resa torbida dal fango rende difficile individuare un corpo: i soccorritori si sono immersi più volte, ma senza esito.

Questo invaso è quello più vicino al Nevola e si trova nei pressi dell’area dove è stato trovato il corpo di Mattia Luconi. Gli altri due laghetti sono delle pozze impraticabili: uno è inaccessibile a causa dei tronchi e dei rami che si sono depositati al suo interno, l’altro per i rovi. Con una motopompa i vigili del fuoco stanno lavorando da questa mattina (hanno iniziato ieri 21 febbraio) per estrarre l’acqua dall’interno di questi laghetti. Sul posto anche Arpam e Protezione civile di Ostra Vetere. La speranza è quella di trovare Brunella Chiù.