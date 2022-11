ANCONA – «La Regione Marche provveda urgentemente alla demolizione di ponte Garibaldi a Senigallia e, in attesa della sua ricostruzione, si adoperi per l’installazione di una struttura ciclo-pedonale provvisoria che consenta di collegare nuovamente le due sponde del fiume Misa». Lo chiede il capogruppo regionale del Pd Maurizio Mangialardi, che ha depositato nella giornata di oggi – 4 novembre – una interrogazione alla Giunta regionale per sollecitare l’intervento già al centro di una mozione proposta da Partito Democratico, Diritti al Futuro, Vivi Senigallia, Vola Senigallia, approvata all’unanimità dal consiglio comunale lo scorso 28 ottobre.

«So bene che i problemi attuali sono molteplici – dice -, ma il permanere di una città divisa letteralmente a metà non solo è fonte di notevoli disagi per i cittadini, ma soprattutto rischia di pregiudicare la ripresa di tante attività economiche del centro storico».

Mangialardi spiega che «si tratta di un intervento che può essere realizzato in tempi brevi e con un costo assolutamente sostenibile, come peraltro già avvenuto circa sette anni fa nel vicino Comune di Trecastelli. Bene ha fatto l’opposizione di Senigallia a presentare un atto per impegnare la giunta Olivetti ad attivarsi presso la Regione Marche. Auspico che martedì prossimo in aula – conclude -potremo trovare una analoga sensibilità da parte della presidente e dell’assessore al fine di conoscere non solo se è intenzione della giunta regionale rispondere positivamente alla richiesta del consiglio comunale di Senigallia, ma anche i tempi di attesa per il ripristino della viabilità in quel tratto strategico».