ANCONA – Grazie ai lavori è stata migliorata la tenuta del Misa e del Nevola. Ne ha parlato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, con i giornalisti a margine della seduta odierna del Consiglio regionale. Il governatore ha spiegato che «a fronte di piogge che si sono verificate la scorsa settimana, molto simili per entità e intensità a quelle che avevano creato in precedenza problemi di tenuta dei nostri fiumi, con i lavori svolti la tenuta del Misa e del Nevola è stata sicuramente migliore rispetto al passato».

Acquaroli ha ricordato i 200 milioni erogati dal Governo nei giorni scorsi a seguiti dell’alluvione del senigalliese del 15 settembre 2022. Risorse importanti, ha spiegato il governatore, «perché ci consentono di avere in disponibilità delle risorse per completare i ristori, migliorare la tenuta dell’assetto idrogeologico e la capacità di avere una maggiore risposta davanti alle criticità idrogeologiche nella valle del Misa, del Nevola, dell’entroterra pesarese, e ci consentono di continuare a operare sul territorio per un miglioramento e per la ricostruzione che è in atto».

Tra gli interventi in corso sui territori colpiti dall’alluvione, ha spiegato in un post sul suo profilo social, «sia per la manutenzione e la pulizia delle aste fluviali che per la ricostruzione dei ponti, voglio segnalare che domani mattina prenderà avvio l’intervento di rimozione della barra di ghiaia che si è formata alla foce del Misa, a Senigallia. L’accumulo del materiale ghiaioso, di provenienza fluviale, innalza il livello dell’acqua e l’intervento si è reso necessario per aumentare la capacità di deflusso del fiume. Il tratto interessato dai lavori – conclude – è di circa 50 metri, dall’accumulo ghiaioso verso monte, e sarà rimosso un volume di circa 5000 metri cubi».