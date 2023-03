Alluvione Marche, l’inchiesta passa a L’Aquila

ANCONA – Passa ‘di mano’ ai magistrati abruzzesi l’inchiesta per il maltempo che il 15 settembre scorso ha colpito il Senigalliese e il Pesarese, causando 12 vittime accertate, una persona ancora dispersa, e danni ingenti.

Gli atti dell’inchiesta, finora in capo alla Procura di Ancona, sono stati trasmessi a quella de L’Aquila a seguito della dichiarazione di incompetenza funzionale del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ancona.

Alla base del passaggio, il fatto che tra i magistrati della Corte di Appello di Ancona ce ne sarebbero alcuni danneggiati dall’evento alluvionale. Si tratterebbe di un passaggio tecnico che, non dovrebbe comportare rallentamenti all’attività di indagine. Anche il processo relativo ai fatti del 2014 era stato spostato in Abruzzo per lo stesso motivo.