ANCONA – Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, è stato nominato sub commissario per la ricostruzione dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione (Emilia-Romagna, Toscana e Marche). Nel decreto firmato oggi, sono stati nominati subcommissari anche il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e della Toscana Eugenio Giani.

Acquaroli e colleghi resteranno in carica fino alla cessazione dell’incarico del commissario straordinario e lo coadiuveranno attivamente nello sviluppo delle attività previste dal suo mandato, specie sul fronte degli interventi più urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione e sul fronte dei piani speciali.

L’obiettivo è anche quello di individuare le soluzioni più idonee a risolvere rapidamente le criticità derivate dalle calamità che hanno colpito le tre regioni.