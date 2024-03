Alluvione 2022, Acquaroli: «Avviata seconda fase di erogazione dei ristori, per chi ha subito danni più ingenti»

ANCONA – «Notizia importante rispetto all’alluvione del settembre 2022, nei giorni scorsi si è avviata la seconda fase di erogazione dei ristori, quella per coloro che hanno subito danni più ingenti». Lo annuncia in un post sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

«Una risposta – prosegue nel post – che arriva grazie ai 400 milioni destinati a questa calamità dal Governo Meloni che ci hanno permesso di affrontare la prima emergenza, i ristori per famiglie e imprese colpite e soprattutto il piano delle opere strutturali per la messa in sicurezza del territorio».

Il governatore ringrazia «il vicecommissario Stefano Babini e la struttura commissariale per il grande lavoro che stanno svolgendo insieme alla Protezione Civile. Ricordo inoltre – aggiunge – che sono ancora aperti i termini per la presentazione delle richieste di risarcimento che per i cittadini privati vanno rivolte ai rispettivi Comuni, mentre per le imprese al servizio regionale Attività produttive».