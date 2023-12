Allerta meteo sulle Marche per vento e mareggiate lungo la costa, poi torna l’anticiclone

ANCONA – Allerta meteo sulle Marche per vento e mareggiate. L’avviso di criticità gialla diramato dalla Protezione civile regionale è valido fino alle 00 del 17 dicembre. I venti nord orientali colpiranno soprattutto la fascia costiera e collinare, con raffiche fino a burrasca. Per la stessa zona è in atto anche un avviso di criticità gialla per mareggiate.

Sul Mediterraneo è presente una perturbazione che persisterà anche nella giornata di domani. Previste anche precipitazioni che si potranno verificare nella prima parte della giornata, specie nel settore centro meridionale della regione.

«La giornata di sabato sarà simile a quella di oggi – spiega il meteorologo della Protezione civile regionale Marco Lazzari – con venti dai quadranti nord orientali che saranno abbastanza sostenuti lungo la fascia costiera e nella prima collina».

Il meteorologo spiega che trascorsa questa fase le temperature registreranno un lieve aumento a seguito dell’espansione dell’anticiclone che potrà avvenire «già dalla giornata di domenica o dall’inizio della prossima settimana».

Terminata la fase fredda «il tempo potrebbe restare stabile fino al 25 e forse anche oltre il Natale con il rischio, però, di nebbie notturne» conclude. Intanto già dal pomeriggio di domani i venti sono previsti in attenuazione. L’arrivo dell’anticiclone porterà lo zero termico sopra i 3mila metri.