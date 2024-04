ANCONA – Continua la fase di maltempo sulle Marche. La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo per temporali che interesseranno tutta la fascia collinare e costiera valido fino alle 00 del 23 aprile. L’avviso di criticità è giallo. A proseguire è anche la fase di freddo con la colonnina di mercurio che si mantiene sotto le medie stagionali: le temperature nella giornata di oggi, 22 aprile, si attestano «mediamente 3-4 gradi sotto la media climatologia relativa alla terza decade del trentennio 1980 – 2010» spiega il meteorologo della Protezione civile regionale Francesco Iocca.

Dalla serata di oggi, un sistema temporalesco si sposterà dall’Emilia Romagna verso le Marche con precipitazioni che potranno raggiungere anche «picchi di 30-35 millimetri» dice, precisando che potranno ancora verificarsi grandinate come quella che nella mattinata di domenica ha imbiancato via Flaminia ad Ancona, ma si tratterà di fenomeni molto localizzati.

Il tempo resterà perturbato anche nella giornata di domani, 23 aprile, e dal pomeriggio nubi cumuliformi potranno portare precipitazioni sulla fascia collinare, fenomeni previsti in esaurimento dalla serata. «Uno schema che si ripete anche nella giornata di mercoledì – prosegue – mentre tra giovedì e venerdì è atteso un miglioramento». Insomma, il ponte del 25 Aprile vedrà il tempo in miglioramento e anche le temperature riprenderanno a salire nei valori massimi per arrivare ai 20-21 di domenica. Le minime invece subiranno un ulteriore calo, per poi risalire, attestandosi a 8-10 gradi.

Sulle montagne nevicherà ancora e in particolare nella giornata di domnani la quota neve scenderà a 1.100-1.200 metri. Nel weekend a Bolognola e a Frontignano i 30 centimetri di coltre caduti hanno consentito di tornare ad indossare gli sci per quello che si prefigura come l’ultimo fine settimana della stagione sulle piste.