Allerta meteo sulle Marche, i temporali smorzeranno l’afa

Sulle Marche è in transito una saccatura che dal pomeriggio di oggi porterà rovesci o temporali sparsi, localmente anche di forte intensità (attorno a 50millimetri all'ora)

ANCONA – Allerta meteo sulle Marche. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di criticità gialla per temporali che interessa tutto il territorio regionale, con validità dalle 14 di oggi – 23 giugno – alle 00 del 25 giugno. Sulle Marche è in transito una saccatura che dal pomeriggio di oggi porterà rovesci o temporali sparsi, localmente anche di forte intensità (attorno a 50millimetri all’ora).

I fenomeni proseguiranno anche nella prima parte della giornata di domani, sabato 24 giugno, per poi esaurirsi nel corso della mattinata, prima nei settori settentrionali e nel resto della regione. Nel pomeriggio di sabato potranno persistere fenomeni residui sulle zone montane. Le temperature sono previste in diminuzione fino a 4-5 gradi e il mare mosso.

Per la giornata di domenica 25 giugno la tendenza è al bel tempo. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, il mare mosso mentre le temperature rimarranno stazionarie, prima di tornare ad aumentare gradualmente. Intanto anche oggi è stato diramato un nuovo avviso per l’ondata di calore che sta interessando la regione.

Bollino giallo per le città di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e San Benedetto del Tronto, bollino arancione con allertamento dei servizi sanitari e sociali per le città di Fabriano, Fermo, Jesi, Pesaro e Urbino. Da domani, sabato, bollino verde su tutte le Marche in seguito al calo delle temperature con i temporali che smorzeranno l’afa.