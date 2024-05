Allerta meteo, primo maggio bagnato: in arrivo temporali e calo delle temperature

A rovinare le condizioni meteo del secondo ponte primaverile è una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo Occidentale che porterà temporali che potranno anche essere intensi

ANCONA – Sarà un primo maggio bagnato quello di domani. A rovinare le condizioni meteo del secondo ponte primaverile è una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo Occidentale che porterà temporali che potranno anche essere intensi.

La Protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo, con criticità gialla, valida per la giornata di domani e fino alle 00 del 2 maggio per temporali. I primi fenomeni, spiega il meteorologo Francesco Iocca, prenderanno avvio dalla mattina di domani, ma è dal pomeriggio che è prevista una intensificazione con temporali sparsi. Lo stesso ‘copione’ si riproporrà nella giornata di giovedì.

«Le precipitazioni – spiega il meteorologo della Protezione civile regionale – si sposteranno dall’Appennino verso la fascia costiera e nel pomeriggio potranno essere localmente anche di forte intensità con picchi fino a 40millimetri di pioggia in un’ora».

I fenomeni più intensi sono più probabili nella fascia collinare nella zona centro meridionale delle Marche. Dalla serata di domani sono previsti in esaurimento e sulle Marche è previsto vento di Garbino. Giovedì l’arrivo della seconda perturbazione che causerà ancora temporali sparsi. Le temperature massime da domani inizieranno a scendere di tre-quattro gradi, e altri due gradi in meno sulla colonnina di mercurio anche nella giornata di giovedì per l’ingresso di aria fredda.

In calo anche i valori minimi da venerdì quando le temperature potranno segnare anche sei-sette gradi in meno. Dal 3 maggio il tempo è previsto in miglioramento e il weekend sarà bello, Da metà della prossima settimana potrebbe arrivare un nuovo peggioramento.