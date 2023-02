Allerta meteo: arriva la neve sulle Marche, anche a quote basse

La Protezione civile delle Marche ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per neve, valido per tutta la giornata di domani 8 febbraio

ANCONA – Arriva la neve sulle colline e forse anche a quote basse, sulla costa. La Protezione civile delle Marche ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per neve, valido per tutta la giornata di domani 8 febbraio. Le aree interessate dall’allerta sono la 2, 4 e 6, ovvero tutta la fascia medio collinare e collinare dell’area costiera delle Marche dal Pesarese all’Ascolano, passando per l’Anconetano e il Maceratese.

A causare questo quadro sono i flussi nord-orientali che favoriranno la formazione di strutture cumuliformi in ingresso dal mare. Il meteorologo della Protezione civile regionale Marco Lazzeri, spiega che «la maggiore umidità dall’area balcanica» potrà causare precipitazioni nevose, a partire dai 100 metri, ma «con accumuli significativi sopra i 200 metri» fra i 5 e i 10 centimetri nell’area basso collinare.

«Le precipitazioni nevose lungo la costa – spiega Lazzeri – potranno essere molto localizzate e poco probabili, contenute sotto i 5 centimetri». L’allerta, che per ora è stata diramata fino alle 24 di domani, potrebbe anche essere estesa alla mattina di giovedì, per l’umidità richiamata da correnti più meridionali, ma per ora dal pomeriggio del 9 febbraio è atteso «un miglioramento che riporterà sulle Marche aria anticiclonica stabile»

Le temperature saranno in calo nei valori minimi. Le condizioni avverse riguarderanno anche il territorio di Senigallia già colpito dall’alluvione del 15 settembre scorso.