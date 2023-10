Ancona, alcoolici a minorenni: locale chiuso per cinque giorni

ANCONA – Continuano incessanti i controlli effettuati dai poliziotti della Questura dorica, e, a seguito di questi, il Questore di Ancona, Cesare Capocasa ha emesso un provvedimento di chiusura temporanea di cinque giorni nei confronti di un locale del centro storico. La chiusura perché sarebbero state somministrate bevande alcoliche a due minorenni. Il titolare del locale è stato denunciato.

Il Questore, nella pianificazione dei controlli ai pubblici esercizi, ha tenuto conto del fenomeno, sempre più in crescita, dell’uso e abuso di alcol soprattutto nella fascia dei minorenni. I pubblici esercenti che gestiscono bar e ristoranti hanno l’obbligo giuridico di chiedere in visione un documento di identità nei casi in cui la bevanda alcolica sia chiesta da un soggetto che per fattezze e caratteristiche somatiche faccia pensare che possa essere un minore.

La Questura ricorda che le foto del documento sul cellulare, spesso modificate e contraffatte da apposite app, non hanno alcun valore giuridico.