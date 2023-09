ANCONA – Dal 1° ottobre si volerà dall’aeroporto di Ancona per Roma, Milano, Napoli, Barcellona, Bucarest e Vienna. Marche più connesse all’Italia e all’Europa. «Un obiettivo che ci eravamo prefissati, quello di potenziare il collegamento aereo dalla nostra regione nei confronti delle più importanti città italiane – dice il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli -, un obiettivo che è stato raggiunto, anche grazie al governo, con la continuità territoriale e anche con il contributo della nostra Regione».

Il governatore, che ha tra le sue deleghe anche turismo, porti, aeroporti e interporto, parla di «obiettivo importante che ci aiuta ad uscire da un isolamento che noi vorremmo anche poi superare dal punto di vista infrastrutturale, su cui stiamo lavorando per la realizzazione del potenziamento delle autostrade, della ferrovia, di trasversali fondamentali per dare maggiori collegamenti che possono aiutarci per il turismo, per l’internazionalizzazione, per i giovani, per le imprese, per le famiglie, per i servizi, per il mondo dell’economia marchigiana e per le esigenze della nostra comunità».

«Celebriamo un grande risultato – spiega – che ci consentirà di collegarci in poche ore a Roma, Milano e Napoli e soprattutto che sarà un incentivo anche per il turismo e per far crescere la nostra regione» secondo Acquaroli, «potendo utilizzare questo strumento, potremo non solo aiutare la crescita della nostra regione, ma anche mettere insieme una serie di sinergie che faranno dell’Aeroporto delle Marche un punto di riferimento per le Marche e per il medio Adriatico: su questo dobbiamo lavorare con le associazioni di categoria, la Camera di Commercio, con gli enti locali – conclude -, perché riteniamo fondamentale nell’immediato il risultato e la spinta che si può dare alla nostra economia».

I collegamenti con Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli saranno operati con aeromobili ATR-72/600 da 68 posti della compagnia Aeroitalia. Collegamento Ancona-Roma: tutti i giorni con partenza alle 07:20 e arrivo alle 08:30; 19:20-20:30. Roma-Ancona: tutti i giorni con partenza 09:30 e arrivo 10:30; 21:30-22:30. Ancona-Milano: partenza 07:05 arrivo 08:25 dal lunedì al sabato; 18:30-19:50 tutti i giorni eccetto il sabato. Milano-Ancona: partenza 09:10 arrivo 10:20 dal lunedì al sabato; 20:35-21:45 tutti i giorni eccetto il sabato. Ancona-Napoli: partenza 14:30 arrivo 15:40 lunedì, mercoledì, venerdì e domenica; 11:10-12:20 martedì, giovedì e sabato. Napoli-Ancona: partenza 16:30 arrivo 17:50 lunedì, mercoledì, venerdì e domenica; 13.10-14:30 martedì, giovedì e sabato. Dal 1° ottobre via anche ai voli per Barcellona, Bucarest e Vienna operati sempre dalla compagnia Aeroitalia.