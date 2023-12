Addio a Bruno Galdenzi, l’hair stylist delle vip e di generazioni di donne anconetane

ANCONA – Ancona in lutto per la morte di Bruno Galdenzi, noto hair stylist delle vip. Galdenzi, 85 anni, è deceduto ieri – 8 dicembre. Da anni gestiva un salone in pieno centro storico ad Ancona, nel quale ha acconciato generazioni di donne anconetane, attività, Bruno & Mauda Galdenzi Hairstylist, che negli ultimi anni gestiva in stretto sodalizio con la figlia Mauda alla quale ha trasmesso tutti i segreti di un mestiere che portava avanti fin da giovanissimo.

‘Mani d’oro’ le sue, che gli sono valse numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera: la nomina a Cavaliere del Lavoro, il Pettine d’Oro e il Premio alla fedeltà al lavoro e al progresso economico (conferito dalla Camera di Commercio).

Bruno e Mauda Galdenzi

La figlia Mauda, lo ricorda così in un post su Facebook: «Ciao papà non avremo mai voluto che arrivasse questo giorno I tuoi sacrifici, i tuoi successi, i tuoi valori. Hai lasciato la tua impronta su tutto. Ci hai lasciato così all’ improvviso. Le tue forbici hanno danzato con te fino all’ ultimo giorno – scrive -, tu che hai dedicato la tua vita alla bellezza di tutte le Donne hai scelto per salutarci il giorno della Donna per noi tutti più importante, la Madonna. Grazie papà ci hai insegnato cosa vuol dire essere buoni senza rancori, senza invidia e gelosia. Grazie perché ci hai insegnato cosa vuol dire avere una passione e l’amore per il lavoro così grande. Mi hai insegnato la leggerezza di prendere la vita e a me hai sempre detto di sorridere di fronte a tutte le cose difficili e alle avversità. Mi mancherà la tua spalla e il tuo respiro e i tuoi gilet colorati».

«Mi mancheranno i tuoi insegnamenti e i tuoi rimproveri. Peccato te ne sei andato così presto avevamo ancora voglia di averti al nostro fianco. Bruno, papà , sei un uomo speciale. Noi possiamo solo lasciarlo andare. Ci hai lasciato un mondo a colori. L’ amore di tutti lo sentirà e lo accompagnerà, la sua essenza resta con noi senza fine, e ciascuno saprà riconoscerla in qualcosa che lo ricorderà. Ciao papà mio…Ciao Bruno…brilla in cielo con i tuoi colori e con la tua arte…Grazie di cuore a tutte le persone che lo hanno stimato e gli hanno voluto bene fino alla fine. Un ringraziamento speciale ai medici tutti del Pronto Soccorso di Torrette» persone «speciali che lo hanno tenuto per mano in un momento così doloroso».

La Camera ardente sarà aperta oggi dalle 15 alle 18.30 alla Casa Funeraria Dorica Mangialardo in via Pontelungo 96/a. Domenica 10 dicembre dalle ore 10.30 alle 18.30. I funerali saranno celebrati lunedì 11 dicembre alle ore 10 presso la Chiesa Santa Maria dei Servi ad Ancona.