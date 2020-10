ANCONA – Si potrebbe lavorare all’ipotesi mascherina obbligatoria anche all’aperto nelle Marche. È quanto ha detto fra le righe il nuovo presidente regionale Francesco Acquaroli, questa mattina al suo primo ingresso da governatore a Palazzo Raffaello prima dell’incontro con i vertici della sanità regionale per fare il punto sull’evoluzione della pandemia.

Presenti all’incontro prenderanno parte la dirigente del servizio Sanità Lucia Di Furia, il direttore Asur Marche Nadia Storti, i direttori generali delle Aziende Ospedaliere Ospedali Riuniti di Ancona Michele Caporossi e Marche Nord Maria Capalbo, e dell’Inrca Gianni Genga, i quali presenteranno al ne governatore i dati aggiornati sull’andamento della curva epidemiologica.

«Cerchiamo subito di capire la situazione che sta evolvendo velocemente anche nella nostra regione – ha detto Acquaroli – : siamo per non creare allarme ma per essere allertati su una ripresa della pandemia che sembra in queste ore stia avvenendo anche nella nostra regione». Ma prima, ha precisato, occorre capire i dati epidemiologici del territorio per capire «se bisogna prendere dei provvedimenti affinché ci possa essere maggiore cautela».

Una decisione, quella sull’obbligo della mascherina anche all’aperto, che il neo governatore ha subito chiarito prenderà non da solo, ma «con le autorità sanitarie competenti» con le quale intende «relazionarsi» e «discutere e poi eventualmente prenderemo i dovuti provvedimenti».

Sollecitato dai giornalisti sulle priorità ha detto «le cose da fare sono tantissime e tutte all’ordine del giorno, dalla pandemia alla ricostruzione dalla crisi del lavoro agli effetti sulle imprese del ritorno della pandemia: ci sono dei dati relativi al secondo trimestre che sono assolutamente allarmanti anche per la nostra regione». Poi le infrastrutture, i fondi del recovery fund: «Cercheremo di affrontarli tutti nell’ordine della priorità e della emergenza».

Sul ruolo del Covid Hospital di Civitanova Marche ha affermato: «Non abbiamo un approccio ideologico, il Covid Hospital sicuramente non lo potremo aprire per tre pazienti, perché aprirlo per un numero di pazienti troppo basso significa togliere risorse di personale alle strutture e alla normale attività».

Acquaroli anche in questo caso ha spiegato che sarà una decisione concertata con «con chi si occupa in prima linea di sanità», operatori, dirigenti, «nel reciproco rispetto tra chi lavora nella sanità e chi ha responsabilità. Speriamo che non ci sia bisogno di riaprirlo perché questo significherebbe che la pandemia nella nostra regione non produce effetti importanti per la salute dei cittadini».

Sul fronte scuole «va posta una attenzione fortissima», ha detto: «Si parla del 18 ottobre come elemento di valutazione degli effetti della riapertura», fondamentale per Acquaroli «non fare del trattamento del virus un atteggiamento ideologico o propagandistico» per non rischiare di «rincorrere il virus nei suoi effetti», serve piuttosto «un atteggiamento pragmatico oggettivo e sereno anche tra le parti politiche».