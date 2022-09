ANCONA – Convalidato l’arresto e disposta l’espulsione del tunisino 52enne coinvolto nell’accoltellamento avvenuto ieri mattina al porto di Ancona. L’uomo era stato tratto in arresto per lesioni personali aggravate dalle Volanti delle Questura di Ancona, dopo che aveva colpito con un fendente un 54enne italiano.

Gravato da precedenti specifici, il tunisino era stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura. L’udienza di convalida che si è tenuta oggi al Tribunale di Ancona, oltre a confermare l’arresto ha disposto anche il nulla osta all’espulsione dal territorio nazionale.

L’uomo sarà accompagnato dai poliziotti al centro per il rimpatrio di Bari per l’espulsione e il ritorno in Tunisa con un volo dedicato. Alla base dell’alterco sfociato in accoltellamento, il fatto che il 54enne italiano, residente ad Osimo, lo avrebbe redarguito poco prima, perché il tunisino avrebbe offeso clienti del “Bareto della Scogljiera”.