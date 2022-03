Accoglienza ucraini, attivo nuovo permesso di soggiorno. La Questura di Ancona spiega che fare

Le indicazioni della Questura di Ancona sul nuovo permesso di soggiorno per i profughi in fuga dalla guerra

ANCONA – Nella giornata di ieri è stata abilitata dal Ministero dell’Interno l’acquisizione del nuovo permesso di soggiorno per protezione temporanea della validità di 1 anno dal 4 marzo 2022, riservato ai cittadini in fuga dalla guerra. Lo fa sapere la Questura di Ancona con una nota stampa nella quale precisa che «potranno richiedere tale titolo di soggiorno i cittadini ucraini e i loro familiari, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, nonché gli apolidi e i cittadini di Paesi terzi diversi dall’Ucraina e loro familiari che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022».

A tal proposito con l’occasione la Questura ricorda anche che «coloro i quali ancora non hanno registrato la loro presenza in Questura, potranno presentarsi direttamente in Questura o nei Commissariati di P.S. (Pubblica Sicurezza, ndr) territorialmente competenti nelle giornate dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina», mentre le persone che hanno già registrato la loro presenza in Questura e nei Commissariati nei giorni scorsi, «quando ancora il predetto permesso di soggiorno non era operativo a livello nazionale, dovranno attendere la chiamata degli operatori dell’Ufficio Immigrazione, che provvederanno a ricontattare gli interessati per la calendarizzazione degli appuntamenti per l’acquisizione del titolo di soggiorno in questione».

La Questura fa sapere inoltre che «sarà necessario portare tre fototessere, nonché i documenti identificativi di cui la persona sia in possesso. Si segnala, inoltre, che nel sito poliziadistato.it è stata pubblicata in varie lingue una brochure informativa per i cittadini ucraini che arrivano in Italia, provenienti dall’Ucraina».