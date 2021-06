A14, Acquaroli: «Dal venerdì alla domenica stop ai lavori»

ANCONA – Via allo stop ai lavori sul tratto marchigiano dell’A14 dal venerdì alla domenica «a partire da questo fine settimana». Ad annunciarlo è il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

Oltre al blocco dei lavori da Pedaso verso il sud delle Marche, che con restringimenti e deviazioni, crea notevoli disagi alla viabilità e una serie di incidenti, ci sarà anche «la rimodulazione del programma nelle nove gallerie».

«La conclusione dei cantieri in corso è fissata per il 9 luglio, con l’eccezione dei lavori notturni» fa sapere il governatore. Inoltre, a partire da questo sabato e per tutta la durata dei lavori, verrà attivata la riduzione del pedaggio del 50%, nelle Marche relativamente alle tratta compresa tra Fermo e San Benedetto del Tronto.

«Ringraziamo la Società Autostrade che ha accolto alcune sollecitazioni indispensabili ad alleviare gli effetti di questi cantieri che vanno avanti ormai da anni – prosegue Acquaroli – . È notizia di ieri inoltre che partirà lo studio di fattibilità della Terza Corsia da Porto Sant’Elpidio a San Benedetto del Tronto. Un primo passo verso la soluzione definitiva di un problema che da troppo tempo incide negativamente sulle nostra regione».