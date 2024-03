8 marzo con Amad: ad Ancona presentazione del libro ‘Sconfinate’, voci e storie di donne migranti

Nella Giornata Internazionale della Donna, dalle ore 17,30 presso la sede di Amad, in via Macerata 24 ad Ancona, la presentazione del libro

ANCONA – 8 marzo dedicato alle donne “Sconfinate” con Amad, l’Associazione Multietnica Antirazzista Donne di Ancona. Donne in viaggio per la libertà che hanno varcato i confini, fisici e mentali con impegno e determinazione, oltre gli stereotipi. Sono le donne che Amad, racconta il prossimo 8 marzo, a partire dalle ore 17,30 presso la sede di via Macerata 24 nel capoluogo regionale.

Verrà presentato il libro “Sconfinate”, voci e storie di donne migranti che hanno deciso comunque e dovunque di essere libere” di Stefano Galieni, edito da Left. L’autore dialogherà insieme alle donne che porteranno le loro testimonianze. Sarà presente anche Tashina Ummasalsabil, anconetana di origine bengalese, che è tra le protagoniste del libro.

Insieme a lei anche le giovani donne afghane Sima e Fatima, che, grazie al progetto di Amad e Pangea ora stanno costruendo una nuova vita in Italia. Tra gli interventi anche quello di Kati Iheme, conosciuta come “Mamma Africa” e quello di Sandra Magliulo, esperta di migrazioni. Al termine della presentazione è previsto un aperitivo (ad offerta) durante il quale il pubblico potrà conoscere meglio l’associazione, dialogare con l’autore e le relatrici e per chi vuole sarà possibile acquistare il libro.