4 novembre, Acquaroli: «Indispensabile trasmettere a nuove generazioni testimonianza sacrificio». In Prefettura le onorificenze

Il presidente della Regione Marche ha preso parte alle celebrazioni per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate ad Ancona. In Prefettura la consegna delle onorificenze

ANCONA – «Questa mattina ad Ancona abbiamo celebrato il 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza di tutte le istituzioni del nostro territorio». Così il presidente della Regione Marche in un post sulla sua pagina Facebook in occasione della ricorrenza del 4 novembre. «Indispensabile trasmettere alle nuove generazioni – ha concluso – la testimonianza del sacrificio di tanti che è alla base dei valori della nostra democrazia».

Onorificenze Prefettura Ancona

In Prefettura ad Ancona alla presenza delle autorità civili e militari si è svolta la consegna delle onorificenze “Al merito delle Repubblica italiana” ai cittadini della provincia che si sono distinti per meriti morali, professionali e culturali.

A riceverla sono stati Varo Venucci, capitano di Vascello, Ancona, ufficiale della Marina; Emanuela Bertino, fisioterapista di Ancona; Giovanni Bomprezzi, di Senigallia, direttore generale Caritas di Senigallia; Alessandro Bozzi di Ancona, terapista riabilitazione neuropsichiatrica; Giulietta Breccia, dirigente scolastica di Castelfidardo; Simona Calcagnini di Ancona, viceprefetto; Massimo Candura di Senigallia, luogotenente carica speciale dell’Arma dei Carabinieri; Gianluca Cinti di Ancona, commissario della Polizia; Paolo Fagioli, ingegnere; Carlo Lecca, Ancona, colonnello Arma dei Carabinieri; Carlo Lenci, Corinaldo, artigiano tipografo; Michele Maria Luchetti Gentiloni, Ancona, dirigente medico e docente universitario; Giancarlo Mariani, Falconara marittima, funzionario in quiescenza; Maria Elisabetta Megna, Ancona, tecnico sanitario; Massimiliano Olivieri, Ancona, vice questore; Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato Imprese Ancona e Pesaro Urbino; Graziano Pierucci, Castelfidardo, tecnico sanitario; Barbara Rotatori, Corinaldo, dipendente comunale; Edoardo Rubini, Ancona, ristoratore; Lorenza Scalini, Osimo, fisioterapista; Luisiana Sebastianelli, Ancona, pensionata; Italo Tanoni, Loreto, dirigente tecnico ispettivo Miur a riposo; Franco Varano, Montemarciano, procuratore speciale Gruppo Mondilpol; Loriana Maria Villani (Suor Pia), Ancona, religiosa.