ANCONA – «La violenza contro le donne è una piaga sociale, una vera emergenza che richiede un impegno collettivo». Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in un post sul suo profilo social. Nella «Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e ogni giorno – scrive -, dobbiamo riflettere sulle azioni concrete che possiamo intraprendere nei nostri ambienti familiari, lavorativi, nel tempo libero, in ogni gesto della nostra quotidianità».

«Ciascuno può fare la differenza, per creare una società in cui le donne si sentano sicure, rispettate, libere di perseguire i propri sogni, legittimate ad autodeterminarsi – spiega -. Ciascuno può contribuire a coltivare un necessario e quanto mai urgente cambiamento culturale per affermare con forza che la violenza di genere non deve mai più avere spazio nella nostra società».