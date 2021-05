Ancona, 14enne non rientra a casa. La mamma sui social: «Manca da questa mattina, non si è fatta più viva»

La ragazzina residente con la famiglia ad Ancona non ha fatto rientro a casa da scuola. Dalle 20 di questa sera sono in corso le ricerche da parte dei Carabinieri

ANCONA – «Manca da casa da questa mattina alle 8 e non si è fatta più viva». È l’accorato appello lanciato sul gruppo Facebook “Sei di Ancona se” da Graziana Both, la mamma di Sabrina Verdini, l’adolescente che non ha fatto rientro a casa dalla scuola.

«Ha 14 anni, 1,70 (di altezza, ndr), capelli neri corti fino alle spalle. Indossava un pantalone nero, maglia chiara e felpa corta nera. Questo è il mio numero 348 323 6749, sono la mamma, per favore passate parola, già abbiamo avvisato la polizia».

Il post con l’appello della mamma

La famiglia di Sabrina Verdini, allarmata per non averla vista rientrare a casa, dalle scuole Pascoli, si è rivolta ai Carabinieri della Compagnia di Ancona. I Militari dell’Arma stanno cercando la ragazza dalle 20 di questa sera, da quando la famiglia ha segnalato la scomparsa. Per ora non è stata formalizzata una denuncia. I Carabinieri non escludono alcuna pista.