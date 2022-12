Anastasia torna a casa: mercoledì 28 dicembre a Fano sarà lutto cittadino

L’amministrazione, interpretando il sentimento della popolazione fanese, ha deciso di manifestare in modo tangibile e solenne il cordoglio per la drammatica vicenda della 23enne

FANO – Come annunciato già settimane fa dal sindaco la città della Fortuna parteciperà fino in fondo al gravissimo lutto che ha colpito la famiglia di Anastasia, la 23enne ucraina uccisa a colpi di arma bianca lo scorso 14 novembre.



Un dolore che ha riguardato tutta la comunità di Fano che aveva accolto la giovane qualche mese prima: Anastasia, insieme al figlio ed al marito, fermato con l’accusa di omicidio, scappava infatti dalla guerra in Ucraina.



L’amministrazione, interpretando il sentimento della popolazione fanese, ha deciso di manifestare in modo tangibile e solenne il cordoglio della città dichiarando il lutto cittadino per il 28 dicembre 2022, giorno nel quale la salma lascia la città di Fano. In questa giornata le bandiere (europea, nazionale e cittadina) verranno esposte a mezz’asta.