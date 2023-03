L’Ambito Territoriale Sociale 6 si racconta: incontro pubblico al Cinema Masetti

Appuntamento per sabato 1 aprile alle 9,30. La Coordinatrice dell’ATS 6 Roberta Galdenzi illustrerà le attività svolte mettendo in luce i risultati e i numeri

FANO – L’Ambito Territoriale Sociale n.6 si racconta pubblicamente e lo farà sabato 1 aprile alle 9,30 al Cinema Masetti con un incontro pubblico dall’emblematico titolo “impatto sociale”. Un’occasione per tirare una linea e fare un bilancio delle principali attività dell’ATS n. 6 e le prospettive future.

Dopo i saluti del sindaco di Fano Massimo Seri, e del Presidente dell’ATS 6 Dimitri Tinti, sarà la volta dei sindaci di Fratte Rosa, San Costanzo, Mondolfo, Pergola, Monteporzio, San Lorenzo, Mondavio e Terre Roveresche. La Coordinatrice dell’ATS 6 Roberta Galdenzi illustrerà le attività svolte mettendo in luce i risultati e i numeri. Spazio anche ai partner del Terzo Settore che sono partner di co-progettazioni e che sono parte attiva del percorso che ha cercato di dare risposte efficaci e capillari ai bisogni della nostra realtà territoriale. A moderare l’evento sarà il giornalista Marco Giovenco.

«Abbiamo scelto – afferma il presidente dell’ATS 6 Dimitri Tinti – un titolo che mandasse un messaggio chiaro: con ‘Impatto Sociale’ volevamo subito far capire l’identità di questo momento di riflessione e analisi sul percorso intrapreso in questi anni dall’Ambito Sociale 6 in un un’ottica di rendiconto e di condivisione pubblica. Stiamo andando sempre più verso una gestione associata e integrata con interventi capillari e aderenti ai bisogni del territorio».

«Sarà l’occasione non solo per declinare le prospettive – aggiunge Tinti – ma anche per ascoltare e sentire la diretta testimonianza dei sindaci e dei partner del Terzo Settore, con il riscontro dei progetti e degli interventi attivati. Andremo, quindi, a misurare quello che è l’impatto sociale in termini qualitativi nelle ricadute sul territorio mostrando anche l’evoluzione dal punto di vista quantitativo della spesa sociale. Tra le innovazioni più importanti che abbiamo portato c’è sicuramente una maggiore efficacia dei servizi e una sinergia più stretta e virtuosa con i protagonisti del terzo settore. Sarà l’occasione anche per illustrare le tappe che porteranno l’Ambito Territoriale 6 al passaggio dal modello della convenzione intercomunale ad un soggetto autonomo come l’ASP, il modello giuridico voluto dai sindaci per rendere più snella, efficiente e efficace il sistema coordinato dei servizi e degli interventi sul territorio dei 9 comuni».

«Faremo un racconto di questi 3 anni e mezzo dell’Ambito Sociale 6 – precisa la coordinatrice Roberta Galdenzi – con l’intento di fornire risposte sempre più adeguate a territori non sempre uguali e con bisogni non sempre rappresentati. All’interno di una dimensione statistica, illustreremo gli investimenti fatti e la destinazione delle risorse affinché si possano analizzare i risultati raggiunti. Evidenzieremo le reti territoriali che abbiamo attivato promuovendo coprogettazioni con i protagonisti del terzo settore che con noi hanno deciso di compiere questo cammino in continua evoluzione».