Amazon a Jesi, Interporto Marche dice sì a Scannell

Chiusi i termini per eventuali altre manifestazioni di interesse sull'area, il Cda di Interporto conferma l’intenzione di procedere nei contratti per la realizzazione del polo. Il sindaco Fiordelmondo: «Prendo positivamente atto»

JESI – Nuovi passi avanti verso l’obiettivo di realizzare nella bassa Vallesina, nell’area intermodale della Coppetella a Jesi un polo logistico di Amazon da oltre 60 mila metri quadrati.

In una nota stampa di Interporto spa, proprietaria dell’area, si legge che questa mattina si è riunito il consiglio di amministrazione ribadendo che «è spirato il termine concesso al ‘mercato’ per avanzare eventuali manifestazioni di interesse ulteriori rispetto a quella pervenuta da parte di Scannell n. 008 srl». Scannell è lo sviluppatore che, per conto del gigante dell’e-commerce, ha formalizzato la manifestazione d’interesse per l’insediamento di un hub con un migliaio di assunzioni dirette.

Amazon, render del progetto

L’Interporto ritiene conclusa la «procedura di sollecitazione del mercato avente ad oggetto il reperimento di ulteriori manifestazioni di interesse rispetto a quella sin qui intervenuta circa l’alienazione di diritti edificatori ed altri diritti reali. Il Consiglio di Amministrazione che ha operato seguendo i principi di massima trasparenza è soddisfatto del risultato e conferma l’intenzione di procedere nei contratti con lo sviluppatore Scannell per la realizzazione del polo logistico».

Il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordemondo commenta: «Prendo positivamente atto di questo ulteriore importante tassello che contribuisce a comporre il mosaico che tutti vogliamo concretizzare. Prosegue il costruttivo percorso istituzionale tra enti, nella consapevolezza che proprio questa sinergia rappresenta il collante fondamentale per raggiungere in tempi ben definiti l’obiettivo dell’insediamento del polo logistico dell’e-commerce. Ringrazio Interporto Marche per il lavoro che sta svolgendo e ribadisco l’impegno dell’amministrazione comunale ad una costante e costruttiva collaborazione».