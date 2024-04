Senigallia, alunni trasferiti dopo il ritrovamento di amianto nel cantiere esterno alla scuola

SENIGALLIA – Dopo il rinvenimento di frammenti di amianto nel cantiere della nuova scuola a Cesanella di Senigallia, è scattato il trasferimento degli alunni della Girotondo. Se ne sta occupando il Comune che, al rientro dalla pausa pasquale, ha predisposto un servizio di autobus per portare i piccoli alunni e le piccole alunne di due sezioni verso le scuole dell’infanzia di Cesano in via Sesta strada e la terza sezione verso il plesso “Aquilone” in via Boccherini. Vi resteranno fino al 28 giugno, termine delle lezioni per l’anno scolastico 2023-24.

Disagi quindi limitati per le famiglie che continueranno a portare i figli al solito luogo, largo Michelangelo, per riprenderli poi nella stessa sede. In concreto si tratta di un’anticipazione di quanto sarebbe dovuto accadere a partire dal nuovo anno scolastico 24-25, in vista dei lavori di realizzazione del nuovo plesso 0-6 anni. Il costo del trasporto straordinario è stato quantificato in circa 10mila euro, mentre è decisamente più onerosa la bonifica dell’area esterna alla scuola dell’infanzia Girotondo: la spesa raggiungerà i 500mila euro.

L’intervento, ancora da realizzare in attesa degli studi definitivi sui materiali, sta di fatto fermando il cantiere da 3,8 milioni di euro. I lavori erano iniziati poche settimane fa e sono stati fermati poco prima di pasqua per il ritrovamento di piccoli frammenti e mattonelle di eternit-amianto. Materiali che un tempo venivano utilizzati anche come riempimento nei dintorni delle costruzioni.