Alta velocità adriatica, Ricci: «Scippo da 2 miliardi per il ponte sullo Stesso». Andreolli: «Frottole»

PESARO – Alta velocità, la ferrovia è pretesto di scontro elettorale.

Da un lato il candidato governatore Matteo Ricci tuona: «Governo e Regione stanno portando avanti il più grande scippo nella storia delle Marche. Qualche giorno fa è venuto il ministro Salvini che non ha portato niente, anzi… ci ha portato via 2 miliardi di euro, che eravamo riusciti a far mettere nell’arretramento della ferrovia di Pesaro e Fano, che sarebbe stato il primo tratto di una grande opera di modernizzazione delle Marche nonché il più grande investimento pubblico mai avvenuto nelle nostra regione. Invece hanno tolto quei soldi ai marchigiani per metterli nel Ponte sullo Stretto».

L’euro parlamentare PD evidenzia: «Dal 29 settembre, quando avremo vinto le elezioni regionali, ci batteremo a Roma per ripristinare quei 2 miliardi e per fare davvero l’alta velocità nella nostra regione, partendo dal tratto che avevamo già finanziato, ovvero quello di Marche Nord».

Dario Andreolli, capogruppo Lega in consiglio comunale di Pesaro, risponde a tono. «Matteo Ricci, come al solito, continua con la totale disinformazione ed usa numeri e slogan senza alcun fondamento per coprire il vuoto delle sue proposte per le Marche e l’inconsistenza della sua coalizione. I 2 miliardi di cui parla non c’entrano nulla con il Ponte sullo Stretto: basterebbe che si informasse meglio, invece di raccontare frottole ai marchigiani. La verità è una sola: Ricci continua a difendere la scelta folle del bypass ferroviario di Pesaro, un progetto osteggiato da tutti i sindaci marchigiani che avrebbe privato definitivamente le Marche della vera alta velocità e che avrebbe devastato la città con cavalcaferrovia di sette metri in mezzo ai quartieri. Un progetto folle che solo Ricci continua a difendere aggiungendo persino bugie sui finanziamenti. Il Governo, al contrario delle sue narrazioni, ha dato finalmente alla nostra regione una strategia concreta, con la nomina del commissario per l’alta velocità Isi che permetterà di pianificare e realizzare un’infrastruttura decisiva per lo sviluppo delle Marche».

«Da Ricci solo la solita fuffa, dal Governo di centrodestra e dal Ministero guidato da Matteo Salvini arrivano fatti e la stessa concretezza che ha permesso di sbloccare dopo trent’anni la galleria della Guinza per la Fano-Grosseto, laddove Ricci aveva fallito limitandosi alla consueta sceneggiata mediatica di un campeggio notturno a favore di telecamere».

Sul caso interviene anche Enrico Rossi, candidato per la Lega e sindaco di Cartoceto. «Oltre a dire falsità – prosegue Rossi – Ricci ha sempre portato avanti una visione divisiva delle Marche. Lo ha fatto anche sull’alta velocità, quando da sindaco di Pesaro disegnò un tracciato che tagliava in due Fano e lasciava fuori molti altri comuni del nostro territorio. Questa non è la politica di cui ha bisogno la nostra regione. Le Marche hanno bisogno di coesione, di una visione che unisca i territori da nord a sud, non dei soliti colpi di scena pensati per pochi».