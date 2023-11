SENIGALLIA – Sono ripresi i lavori per la demolizione di ponte Garibaldi, in pieno centro storico. Dopo i ritardi per lo spostamento dei cavi per le ultime utenze, quelle della telefonia, da parte di Tim, il Consorzio di Bonifica delle Marche ha potuto riprendere i lavori.

Nelle due settimane precedenti erano già stati effettuati dei piccoli interventi di alleggerimento dell’infrastruttura danneggiata dalla piena del fiume lo scorso settembre 2022: era stato fresato via l’asfalto; erano stati tolti i parapetti, molti dei quali erano già stati spazzati via proprio dalla corrente del Misa e dall’urto con i tronchi durante l’alluvione di 13 mesi fa.

Oggi, lunedì 30 ottobre, come già annunciato nei giorni scorsi e come ribadito in occasione del sopralluogo a Senigallia da parte della presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, sono ripresi i lavori per l’abbattimento della struttura.

Un mezzo con martello demolitore è entrato in azione dunque per eliminare le parti centrali del ponte che verrà ricostruito a campata unica con intradosso rialzato rispetto alle sponde arginali in muratura in modo da non far fuoriuscire l’acqua come avvenuto con ponte degli Angeli durante l’alluvione 2022.