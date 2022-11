Alluvione Senigallia, 40 computer donati all’istituto Panzini

Altro passo verso la normalità per la scuola alberghiera disastrata dopo l’esondazione del fiume Misa. La donazione arriva dalla SOGEI, l’azienda pubblica del Mef

SENIGALLIA – Quella di mercoledì 30 novembre sarà una bella giornata per l’istituto d’istruzione superiore “A. Panzini”. A partire dalle ore 10, si svolgerà infatti la cerimonia formale di consegna alla scuola alberghiera senigalliese di 40 computer professionali donati dalla SOGEI, Società Generale di Informatica, l’azienda pubblica del Ministero dell’economia e delle finanze che gestisce, tra gli altri, il sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito.

All’evento, che è parte di una più ampia operazione di solidarietà nei confronti delle scuole delle zone colpite dal recente nubifragio delle Marche, presenzieranno il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Marco Ugo Filisetti, il dirigente della SOGEI Marco Oppedisano, il presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali, e il dirigente scolastico del “Panzini”, Alessandro Impoco.

Per l’istituto, ma soprattutto per gli studenti e le studentesse del Panzini di Senigallia si tratta di un altro passo verso la normalità dopo i danni della recente alluvione del 15 settembre scorso. In quell’occasione, il fiume Misa esondato ha allagato gli spazi al piano terra del campus scolastico, creando enormi danni a tutta la strumentazione informatica, ma anche di cucina.

Un enorme aiuto è arrivato dalle collette solidali che da tutta Italia si sono organizzate per ridare alla città la forza di rialzarsi. Quella di mercoledì sarà dunque l’ennesima dimostrazione di come solo grazie all’aiuto di più enti, istituzioni, associazioni si possa rimettere in piedi la macchina educativa e didattica senigalliese.