Alluvione, la Provincia di Pesaro stanzia 893mila euro per i lavori di somma urgenza sulle strade

Approvate le variazioni al bilancio di previsione. Straordinarie manutenzioni anche per la viabilità sul Montefeltro

PESARO – Ammontano a 893mila euro i lavori di somma urgenza eseguiti sulle strade provinciali pesaresi dopo l’alluvione dello scorso settembre. Lo ha riferito il direttore generale Marco Domenicucci nel consiglio provinciale, che ha approvato all’unanimità le variazioni al bilancio di previsione e al Dup (documento unico di programmazione) 2022-2024. La rendicontazione degli interventi è stata trasmessa dalla Provincia alla Regione Marche.

«Inseriti nelle variazioni anche i 406mila euro sul 2023 e i 610mila euro sul 2024 assegnati dal ministero delle Infrastrutture per gli interventi di straordinaria manutenzione delle strade, in particolare per il Montefeltro e l’alta Valle del Metauro», ha evidenziato il direttore generale.

Nel frattempo dallo Stato arriva uno stanziamento di circa 158mila euro per il «contenimento dei costi dell’energia elettrica e gas».