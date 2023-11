Alluvione nelle Marche, dal Governo 200 milioni di euro

ANCONA – «Il Governo ha erogato nella contabilità speciale per l’alluvione del settembre 2022, ulteriori 200 milioni di euro, già stanziati per l’anno in corso nella passata legge di bilancio». Lo annuncia il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

«Fondi che fanno parte dei 400 milioni stabiliti per la ricostruzione dei territori alluvionati delle Valli del Misa e del Nevola – prosegue -, che saranno destinati ai ristori per famiglie e imprese (scadenza delle domande 31 dicembre), per gli interventi di ripristino e manutenzione e soprattutto per le opere strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico».

Nell’alluvione del 15 settembre 2022 che flagellò il Senigalliese morirono 13 persone. «Ringrazio nuovamente il presidente Giorgia Meloni e il Governo per la continua attenzione che rivolgono per il nostro territorio e la nostra regione» conclude.