Alluvione Marche, da Bper Banca donazione di 205 mila euro per ripristinare parte dei danni

L'istituto di credito ha lanciato una raccolta fondi che permetterà ai comuni di Senigallia e Cantiano, alle associazioni e alle scuole alluvionate di ripartire dopo i tragici eventi dello scorso 15 settembre. Il sindaco Olivetti: «Vicinanza non scontata, importante che non si spengano i riflettori sulle necessità dei territori»

SENIGALLIA – Ancora un sostegno per la popolazione alluvionata delle province di Ancona e Pesaro Urbino. La BPER Banca ha lanciato una raccolta fondi, aperta ai clienti e ai dipendenti del Gruppo, che in pochi mesi ha permesso di ottenere 205 mila euro da destinare a comuni, scuole e associazioni colpite dal disastro dello scorso 15 settembre. L’iniziativa è stata presentata questa mattina, 27 aprile, in aula consiliare, dove sono intervenuti i rappresentanti degli enti coinvolti.

La raccolta solidale “Uniti per le Marche”, nata all’indomani degli eventi alluvionali per fronteggiarne i danni e conclusasi tra febbraio e marzo scorsi, ha visto un’ampia partecipazione tra gli oltre 20 mila dipendenti del gruppo e i 5 milioni di clienti. I soldi ottenuti da migliaia di donazioni private – ancora da accreditare alle realtà beneficiarie – serviranno per favorire iniziative di carattere sociale e interventi di ricostruzione del territorio: dal ripristino dell’ufficio di informazione e accoglienza turistica di Cantiano, al supporto di numerosi interventi di rigenerazione urbana a Senigallia che ha presentato diversi progetti.

Da sinistra: il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti; il responsabile della direzione territoriale centro est di BPER Banca Giuseppe Marco Litta; il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini

«La cifra raccolta – ha spiegato il responsabile della Direzione Territoriale Centro Est di BPER Banca, Giuseppe Marco Litta – si aggiunge agli interventi di sostegno attivati tempestivamente da BPER Banca a favore della comunità marchigiana, tra cui una serie di finanziamenti straordinari; è la dimostrazione concreta della vicinanza della Banca alle comunità in cui opera, soprattutto nei momenti di difficoltà». Al suo fianco il sindaco della spiaggia di velluto Massimo Olivetti, il quale ha dichiarato come questa sia «una giornata importante per tutti perché la vicinanza non era scontata e si è fatta sentire nel momento del bisogno. Per noi è importante che non si spengano i riflettori sul fronte della sicurezza del territorio, alle prese ancora oggi con ferite gravi, e del sostegno alle scuole e alle associazioni». «E’ l’ennesima dimostrazione – ha aggiunto Alessandro Piccini, sindaco di Cantiano, altro centro gravemente danneggiato il 15 settembre 2022 – di come si possa fare attività bancaria in maniera umana, essendo vicino alle realtà coinvolte. Sembrava tutto perduto ma questo è il segnale per il paese che ha bisogno di ritrovare la prospettiva. Ora lo Stato faccia lo Stato e non ci abbandoni». A Cantiano la stessa filiale della Bper è stata devastata dall’alluvione e poi riaperta lo scorso novembre.

La presentazione della raccolta fondi “Uniti per le Marche” a sostegno dei territori devastati dall’alluvione del 15 settembre 2022

Il sostegno alle realtà sociali e di volontariato colpite dall’alluvione passerà anche attraverso il ripristino delle sedi e dei mezzi danneggiati della Croce Rossa di Senigallia e della Croce Verde di Ostra, così come altre risorse andranno a favore delle associazioni – la Caritas di Senigallia e l’Anpas Marche – in prima fila nella gestione dell’emergenza o nelle zone inondate dalla piena dei fiumi Misa e Nevola. Anche le scuole beneficeranno di contributi raccolti da Bper: gli istituti comprensivi “Belardi”, “Fagnani”, “Marchetti” e “Giacomelli” di Senigallia, dell’istituto comprensivo “Michelini Tocci” di Cagli (Pesaro Urbino) potranno acquistare nuovo materiale didattico e attivare servizi di formazione, prevenzione e supporto psicologico ad alunni, personale scolastico e famiglie per superare il trauma legato al disastro naturale.