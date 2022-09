Alluvione, è il giorno dei funerali delle quattro vittime. Il Vescovo Manenti: «Mettete in sicurezza il territorio»

OSTRA – A Pianello di Ostra è il giorno del commiato e del cordoglio: la folla delle grandi occasioni si è radunata al campo sportivo locale per stringersi in un metaforico abbraccio attorno ai familiari delle quattro persone, Andrea Tisba, 25 anni, suo padre Giuseppe Tisba, 65 anni, Diego Chiappetti, 52 anni e l’82enne Fernando Olivi, che hanno perso la vita nella piena che ha spazzato via la frazione ostrense nella notte di giovedì.

Alla presenza volontari e delle autorità civili, politiche e militari tra cui il Presidente della Regione Acquaroli ed il consigliere regionale Mangialardi, il Vescovo Franco Manenti ha celebrato una toccante omelia durante la quale ha espresso parole di speranza e consolazione per quelle famiglie così duramente colpite dal lutto e per tutte le altre che si sono viste spazzare via le proprie case dalla furia dell’acqua.

Il Vescovo ha chiesto ai presenti di non lasciare spazio alla paura, ma bensì alla fede: «Tenete aperte la relazione e la speranza con Dio: fiducia non in un dio guaritore ma in Dio che vince la morte anche se ciò non lo potremo conoscere in anticipo ma solo continuando ad avere fede. Oggi l’invito di Gesù è a non lasciarsi vincere dal timore, che può chiamarsi smarrimento, turbamento, scoraggiamento e risentimento».

L’Episcopo ha poi rivolto un appello alle autorità ed ai governanti: «Una precisa richiesta arriva dal territorio ed è rivolta agli amministratori di ogni livello perché finalmente intraprendano un’incisiva e tempestiva azione di messa in sicurezza del territorio, perché non accada ancora che l’acqua, bene prezioso e fonte di vita, porti morte e devastazione nelle nostre case».

La celebrazione è stata anche l’occasione per ricordare i dispersi di Barbara, Mattia e Brunella, e per invocare il loro ritrovamento.