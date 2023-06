Alluvione Emilia Romagna, Treia avvia raccolta fondi per Ravenna

TREIA – Staffetta di solidarietà a Treia che corre in soccorso di Ravenna travolta dall’alluvione. Dopo la situazione di emergenza delle scorse settimane, che persiste sul territorio romagnolo, è stata avviata una raccolta fondi aperta a tutti i cittadini e alle imprese per aiutare la popolazione e le associazioni di Protezione Civile della Città di Ravenna colpite dalle recenti alluvioni e frane. Il sindaco Franco Capponi: «Un gesto che vuole ricambiare il grande aiuto ricevuto proprio da Ravenna durante l’emergenza sisma 2016. Ora tocca a noi aiutarli».

Le donazioni potranno essere versate sul conto corrente intestato a Comune di Treia – Servizio Tesoriera presso la Banca di Filottrano ag. Treia al seguente iban: IBAN: IT 46 I 08549 69210 000000079875 con la causale: EROGAZIONE LIBERALE PER ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA.

«Si consiglia di conservare la ricevuta di bonifico, poiché ogni versamento gode di detraibilità Irpef e deducibilità Ires come previsto per le erogazioni liberali in denaro (effettuate con modalità tracciate come bonifico bancario, bancomat, carte di credito, assegno e simili diversi dal contante), in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, effettuate tramite Onlus, amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, associazioni sindacali etc!, spiega l’amministrazione.