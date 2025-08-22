Alluvione 2022, 9,2 milioni per il ripristino delle reti idriche e fognarie nei comuni colpiti

PESARO – Prosegue l’opera di ricostruzione delle infrastrutture idriche e fognarie nei territori marchigiani colpiti dall’alluvione del 15 settembre 2022. Grazie ai finanziamenti della struttura commissariale, sono stati avviati o stanno per partire i cantieri di Marche Multiservizi per un valore complessivo di 9,2 milioni di euro nei comuni di Cantiano, Frontone, Pergola e Serra Sant’Abbondio.

A Cantiano è in corso un intervento da 2,5 milioni di euro che prevede la realizzazione di due chilometri di nuove condotte fognarie, parte delle quali verranno collocate fuori dall’area esondabile e altre protette da gabbionate, così da rafforzare la resilienza della rete. A Frontone, dopo la perdita della sorgente di Campitelli, è stato avviato un nuovo pozzo in località Pleia e sono in programma i lavori per lo spostamento della rete fognaria fuori dalle zone a rischio.

A Pergola sono stati ripristinati in via definitiva gli allacci idrici e del gas in via Serralta, mentre in località Cuppio è in costruzione una nuova strada di accesso alla centrale idrica e alla condotta adduttrice. A Serra Sant’Abbondio, in località Petrara, è in corso la messa in sicurezza della sorgente Madonna del Grottone, il rifacimento delle condotte e la realizzazione di un nuovo depuratore comunale che sostituirà le vasche Imhoff danneggiate.

“Con questi interventi forniamo risposte strutturali ai danni causati dall’alluvione, mettendo in sicurezza le reti e migliorando i servizi – ha spiegato Mauro Tiviroli, amministratore delegato di Marche Multiservizi –. L’obiettivo è garantire infrastrutture più efficienti e contribuire alla ripartenza delle comunità locali in un’ottica di sviluppo sostenibile”.