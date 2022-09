Allerta meteo nelle Marche, temporali sulle zone alluvionate. La Protezione civile attiva bollettini di monitoraggio

ANCONA – Nuova allerta meteo sulle Marche. La Protezione civile ha emesso un avviso di criticità gialla idrogeologica e per temporali, valido dalle 00:00 alle 24 di domani 29 settembre. L’allerta riguarda le zone interne della regione e quelle costiere del Pesarese e dell’Anconetano, incluse le aree colpite dall’alluvione il 15 settembre scorso.

Le zone interne della regione, interessate dai fenomeni, sono la 1, la 3 e la 5, corrispondenti a quelle montuose e alto collinari di Pesarese, Anconetano, Maceratese e Ascolano, mentre sulla costa i temporali potranno interessare Anconetano, Pesarese e parte nord della provincia di Macerata. Esclusa dall’allerta la fascia costiera del Fermano e dell’Ascolano. L’allerta per rischio idrogeologico riguarda invece costa ed entroterra di Pesarese e Anconetano.

Le Marche sono interessate da alcuni giorni «da flussi sud occidentali che dalla mattinata di domani, posizionandosi da sud ovest, trasporteranno aria più calda e umida verso il centro nord, causando fenomeni temporaleschi» spiega il meteorologo della Protezione civile della Regione Marche, Marco Lazzeri.

«I fenomeni sono previsti in esaurimento dal pomeriggio di domani – dice -: nelle aree interne della regione le medie areali potranno attestarsi attorno ai 10 millimetri (quantitativo medio di pioggia, nrd), mentre sulla costa potranno essere leggermente inferiori, attorno ai 7 millimetri, anche se localmente potranno assumere carattere più intenso con precipitazioni fino a 50 millimetri».

Visto che ad essere interessati dall’allerta sono anche i comuni alluvionati, la Protezione civile insieme alla fase di attenzione, per la giornata di domani attiverà anche dei bollettini di monitoraggio con previsioni meteo a brevissimo temine, basate sull’osservazione di quanto accaduto nell’immediato passato, per le tre ore successive. Una informazione aggiuntiva, non prevista dalla fase di attenzione, che i comuni potranno visionare sul sito della Protezione civile.