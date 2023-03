Allerta meteo sulle Marche, in arrivo venti fino a 87 km/h

La Protezione Civile ha diramato un avviso per la giornata di domani, valevole dalle 12 alle 24, per venti forti che interesseranno le zone 1, 3 e 5 della regione

ANCONA – Allerta meteo sulle Marche per venti forti. La Protezione Civile ha diramato un avviso per la giornata di domani, valevole dalle 12 alle 24, per venti forti che interesseranno le zone 1, 3 e 5 della regione (entroterra).

Sono attese «raffiche fino a burrasca forte, con venti fino agli 87 chilometri all’ora» spiega il meteorologo della Protezione civile Marco Lazzeri. I venti potranno interessare prima i settori montani per poi interessare anche quelli meridionali della regione. Dopo di ché sono previsti in esaurimento.

Un’area di bassa pressione di origine atlantica potrà portare anche qualche pioggia. I venti, di Garbino., faranno calare le temperature «di un paio di gradi nei valori massimi, mentre i valori minimi si manterranno in linea con quelli di oggi».

Sabato si prospetta un giornata buona con venti sud occidentali che torneranno a far crescere le temperature, domenica mattina all’insegna dell’instabilità con le temperature che potranno scendere anche di 4-5 gradi, anche a causa delle precipitazioni e dei piovaschi che potranno interessare i settori meridionali.